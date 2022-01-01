إنقاذ سيدة والبحث عن آخرين إثر انهيار عقار في الإسكندرية

شهد شارع الكاشف، الكائن في منطقة القصعي، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل شرقي الإسكندرية، مساء الجمعة، انهيار عقار مأهول بالسكان، وتم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن آخرين.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي؛ حول سقوط عقار مكون من طابقين في منطقة الرمل الميري، مع وجود متضررين.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تم وضع كردون في محيط الانهيار، وجارٍ رفع ركام الانهيار من الشارع حماية للمواطنين.



ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.