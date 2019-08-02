كشف عمرو جمال مهاجم نادي الصفاقسي التونسي، المنتقل حديثا من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، عن كواليس انتقاله للفريق التونسي، وحديثه مع علي معلول ظهير أيسر المارد قبل التعاقد مع الصفاقسي.

وقال جمال في مقابلة مع راديو موزاييك التونسي:" تعاقدت مع الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة وله أولوية الشراء وذلك سيتحدد بناءً على المستوى الذي سأقدمه مع الفريق بموسمي الأول".

وأضاف:"كان لدي اكثر من عرض ولكن علمت أن هناك اهتمام كبير من جانب الصفاقسي، فهو ناد كبير ومن أعرق الأندية التونسية وينافس على جميع البطولات التي يشارك بها".

وواصل:"هناك علاقات جيدة بين الأهلي والصفاقسي، فالأهلي تعاقد مع أجاي وعلي معلول من الصفاقسي، وانا أكمل العلاقات الطيبة بين الناديين".

كما كشف عمرو جمال عن حديثه مع علي معلول قبل الانتقال للنادي حيث قال:"علي معلول لديه حب شديد للصفاقسي وأعطاني صورة جيدة عن النادي، والعديد من النصائح قبل الانضمام إليه".

وعن مدى معرفته بالنادي التونسي قبل الانضمام إليه قال:" أحب النادي من قبل تعاقدي معه، وأنا جاهز للموسم الجديد، وأتمنى أن أكون حاضرا بنهائي كأس تونس - أمام النجم الساحلي - وأن أحقق معه أول ألقابي، وهذه البطولة ستعطي دفعة قوية في بداية الموسم وأدعو الجماهير لمساندتنا من أجل الفوز بالكأس".

وانتقل عمرو جمال لصفوف الصفاقسي من الأهلي، مساء أمس الخميس، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

يذكر أن الصفاقسي التونسي سيواجه النجم الساحلي في نهائي كأس تونس يوم 17 من شهر أغسطس الجاري.