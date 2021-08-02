قال أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، إن الخلاف نشب ما بين موكله والإعلامي عمرو أديب بعد نشر «رمضان» فيديو لإلقاء الدولارات في حمام السباحة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لافتًا إلى أن الفنان أوضح بعد ذلك أن الفيديو جزء من إحدى أغنياته المصورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن «موكله لم يقصد بالفيديو شيئًا»، منوهًا إلى أن الإعلامي عمرو أديب خرج عن الموضوع العام وحوله إلى أمر شخصي مع «رمضان».

وذكر أن «أديب» خرج من منطق العظة المقدمة إلى التجريح والإهانة، منوهًا إلى أن وسائل الإعلام تناقلت تصريحات «أديب»، في ظل ما تلعبه من دور محوري في تنوير الرأي العام وتوجيهه.

وأوضح أن وسائل الإعلام كالصحافة والتلفزيون لها القدرة على حشد الإمكانيات وتركيز اهتمام الرأي العام حول القضايا التي يتم إثارتها، متابعًا: «الإعلامي في تصريحاته قال (لو محدش رباك أنا هربيك) وهو أمر غير مقبول ولا يصح من أي شخص».

وشدد على أن «النقد يجب أن يكون مباحًا»، فضلًا عن أن «كلمة القانون يجب أن تكون حقًا على الناقد إذا خرج النقد إلى الطعن والتجريح»، مستنكرًا التجريح في موكله بسبب عدم إعجاب «أديب» بتصرفات الفنان.

وقضت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد في مصر، اليوم، بتغريم الإعلامي عمرو أديب، ١٠ آلاف جنيه، بتهمة «سب وقذف» الفنان محمد رمضان، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، وذلك بعد نزاع قضائي اندلع بين الطرفين في أبريل الماضي.