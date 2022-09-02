وزير خارجية اليابان يعرب عن استعداده للقاء نظيره الصيني

أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، عن استعداده لعقد اجتماع ثنائي مع نظيره الصيني وانج يي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الجاري، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي إنه منفتح للاجتماع مع وانج، الذي كان ألغى فجأة محادثات مقررة مع الوزير الياباني في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، مطلع الشهر أوائل الشهر الماضي، عقب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. وحال انعقاد الاجتماع، من المتوقع أن يمهد الوزيران الطريق للقاء بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج، تزامنا مع احتفال بكين وطوكيو بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتي تحل أواخر الشهر الجاري.

وتتصاعد التوترات بشأن تايوان منذ زيارة بيلوسي للجزيرة، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، والتي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها يتعين إعادته للبر الرئيسي بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

وعقب زيارة بيلوسي،أجرت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية قرب تايوان، شملت إطلاق صواريخ سقط عدد منها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وعزت الصين السبب وراء إلغاء اجتماع هاياشي ووانج في بنوم بنه إلى انتقاد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وبينها اليابان، رد فعل بكين على الزيارة.

كانت آخر محادثات شخصية جرت بين وزيري خارجية البلدين الجارتين عقدت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 .