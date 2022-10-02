قيادة عمليات بغداد تعيد فتح طرق مغلقة بعد انسحاب المتظاهرين

أعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين.



جاء ذلك في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.



وقال سليم إنّ معظم الطرق في بغداد فتحت ويجري العمل على فتح بقية الطرق من قبل هندسة الفرق.



وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.



وذكر المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية فتح الطرق.



وأشار إلى أن جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة لحين الانتهاء من إصلاحه بسبب تعرضه لأضرار كبيرة.



يذكر أن العاصمة بغداد شهدت أمس السبت تنظيم تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة أكتوبر 2019.