روسيا: الموقف الأمريكي من أوكرانيا لن يتغير بعد قانون التمويل المؤقت

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون التمويل المؤقت الذي أغفل ذكر المساعدات لأوكرانيا لن يغير شيئاً، واصفا قرار واشنطن بأنه "استعراض أمام الشعب".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف، أن الصواريخ الأمريكية الصنع التي كانت تشملها سابقا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، المعطلة حاليا، يمكن أن تظهر في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وكانت واشنطن، قد انسحبت من المعاهدة في عام 2019، وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة بشرط ألا تفعل واشنطن ذلك، بحسب وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد حض رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على الموافقة على تمويل جديد لأوكرانيا كان قد تم حذفه من مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي تم إقراره على عجل، السبت؛ لتجنب إغلاق الحكومة.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا.

وقال بايدن، أمس الأحد، من البيت الأبيض: "أتوقع أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه بتأمين تمرير الأموال والدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد العدوان والوحشية"، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضاف، "هناك عدد هائل من الجمهوريين والديمقراطيين في كل من مجلسي النواب والشيوخ يدعمون أوكرانيا، لذا دعونا نصوت لصالح التمويل".