عرضت فضائية «العربية»، اليوم الأربعاء، صورة قالت إنها تظهر دبابات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي داخل جنوب لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، دون صدور تصريحات رسمية من الجانبين اللبناني أو الإسرائيلي.

صورة تنتشر على الانترنت لبدء توغّل دبابات اسرائيلية الى داخل الاراضي اللبنانية.#لبنان pic.twitter.com/nmbdU8XhAm — loquacious - لوكاسيوس (@loquacious_lb) October 2, 2024

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «الفرقة 36» وقوات إضافية، انضمت إلى التوغل البري في لبنان، الذي وصفه بـ«المحدد والمركز».

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: «في هذه الساعة، ينضم مقاتلو الفرقة 36، بمن فيهم مقاتلو لواء جولاني، ولواء المدرعات 188، ولواء عتسيوني (6) وقوات إضافية، إلى العملية البرية المركزة والمحددة في جنوب لبنان، التي بدأت، الإثنين، ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله».

وأشار إلى أن «القوات البرية تحظى بدعم وغطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي من لواء المدفعية 282».