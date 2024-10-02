 دبابات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي داخل جنوب لبنان - بوابة الشروق
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دبابات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي داخل جنوب لبنان


نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:43 م

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الأربعاء، صورة قالت إنها تظهر دبابات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي داخل جنوب لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، دون صدور تصريحات رسمية من الجانبين اللبناني أو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «الفرقة 36» وقوات إضافية، انضمت إلى التوغل البري في لبنان، الذي وصفه بـ«المحدد والمركز».

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: «في هذه الساعة، ينضم مقاتلو الفرقة 36، بمن فيهم مقاتلو لواء جولاني، ولواء المدرعات 188، ولواء عتسيوني (6) وقوات إضافية، إلى العملية البرية المركزة والمحددة في جنوب لبنان، التي بدأت، الإثنين، ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله».

وأشار إلى أن «القوات البرية تحظى بدعم وغطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي من لواء المدفعية 282».


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