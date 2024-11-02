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شهد اليوم مطار القاهرة الدولي زياده ملحوظه في معدلات التشغيل بسفر ووصول 90 ألف راكب على متن 590 رحلة جوية من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي يعكس انتعاشه كبيرة في حركة السفر والسياحه الوافدة من جميع دول العالم، وهو يؤكد على أن قطاع الطيران المدنى يواصل جهوده التنموية فى مجال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لضمان تجربة سفر مميزة وآمنة.

ويساهم في تعزيز تنافسية منظومة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين القادمين لزيارة مصر.

وتحقيق مثل هذه الأرقام يؤكد على ثقة المسافرين في الخدمات المقدمة عبر المطارات المصرية، ويعزز أيضًا من مكانة مطار القاهرة الدولي كوجهة دولية وبوابة مصر الاولى لأفريقيا.