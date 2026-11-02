متحدث التعليم: ميار عثمان مثال من مدرسة حكومية يؤكد أن مدارسنا بها مواهب تستحق تسليط الضوء عليها

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، حرصا على تكريم الطفلة ميار عثمان، بحضور جميع الأطراف التي شاركت في فوزها بـ«تحدي القراءة العربي».

ولفت خلال في مداخلة لبرنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء الأحد، إلى حرص محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على حضور الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في المرحلة قبل النهائية من تحدي القراءة العربي، تكريمهم برفقة وزير التعليم العالي.

وأشاد بالطالبة ميار عثمان باعتبارها «نموذج وطني مشرف لطالبة في هذا السن من مدرسة حكومية»، مشيرًا إلى أنها تفوقت على نحو 40 مليون طالبًا من 60 دولة حول العالم، وأنهت 70 كتابًا.

وتابع: «هذا النموذج يستحق أن نسلط عليه الضوء ونأخذه كمثال إن مدارسنا بها مواهب تستحق إبرازها بشكل واضح، ونكمل إجراءات تكثيف الأنشطة المتعلقة بالقراءة والكتابة أو المسابقات المختلفة لرعاية المواهب وقدراتها وإبرازها بشكل أفضل خلال الفترة القادمة».

وشدد على أن المدارس المصرية مليئة بالمواهب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تنمية قدراتهم عبر الأنشطة والمسابقات التي تُجرى داخل المدارس.

ولفت إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في المرحلة الابتدائية الذي انطلق منذ عامين، والذي قلل نسبة ضعف مهارات القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9% وفقًا لمؤسسات دولية.

وأكد: «نحن نعمل على جميع المحاور سواء المتعلقة بالتأسيس الصحيح للطلاب أو الأطفال بهذه المرحلة العمرية أو تنمية المواهب للطلاب في المدارس من خلال الأنشطة المختلفة وإبراز هذه المواهب».

وذكر أن الفترة المقبلة تشهد إبراز المسابقات التي تُجرى على مستوى الجمهورية، سواء فيما يتعلق بمسابقات القراءة والكتابة، أو المكتبات، وغيرها من الأنشطة التي يُشارك بها الطلاب.



وكرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، الطالبة ميار محمد رجب عثمان الشوربجي، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية بمحافظة كفر الشيخ، عقب فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة للعام الدراسي 2025/2026، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة.

وأشاد الوزيران بالإنجاز الذي حققته الطالبة المصرية، مؤكدين أنه يعكس ما يمتلكه الطلاب المصريون من قدرات ومواهب تؤهلهم للمنافسة والتميز في المحافل العربية والدولية، كما هنآ أسرتها ومعلميها وكل من أسهم في دعمها ورعاية موهبتها.

وأعلن قنصوة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع مسار مستدام لرعاية موهبة الطالبة ميار، كما أعلن إهداء مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية مكتبة متكاملة تضم مجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للبيئة الثقافية والتعليمية بالمدرسة.

وفي خطوة لتشجيع الطالبة على مواصلة مسيرتها القرائية، أعلن اختيارها «سفيرة للقراءة» خلال الدورة الثامنة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع تخصيص فعالية خاصة لها داخل المعرض، تتيح لها عرض تجربتها والتحدث عن رحلتها مع القراءة.

وشملت فعاليات الاحتفال تكريم الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في تحدي القراءة العربي، حيث جاءت الطالبة ميار محمد رجب عثمان عثمان من محافظة كفر الشيخ في المركز الأول، تلتها مايفن عماد وجيه عزيز نصر الله من محافظة المنوفية في المركز الثاني، ومحمد وليد فتحي حسين من محافظة قنا في المركز الثالث.

وحصلت ندى ياسر عبد الله السيد إبراهيم من محافظة الشرقية على المركز الرابع، ويوسف ربيع ماهر عبد البديع من محافظة المنيا على المركز الخامس، ويوسف محمد عزقلاني إبراهيم من محافظة المنيا على المركز السادس، وأحمد محمد عدلي سيد من محافظة بني سويف على المركز السابع.

وجاءت سمية هاني فرجاني محمود من محافظة القاهرة في المركز الثامن، وكابر جابر سعد أبو السعود إبراهيم من محافظة الإسكندرية في المركز التاسع، ومؤمن أحمد عز الدين من محافظة القليوبية في المركز العاشر.

وفي فئة الطلاب من ذوي الهمم، فاز محمد عبد الجواد عبد النبي نجدي من محافظة البحيرة بالمركز الأول، ورحـمة محمد فتحي من محافظة القليوبية بالمركز الثاني، وعمر إسلام رجب عيسى من محافظة القاهرة بالمركز الثالث.

كما شمل التكريم مديري المدارس وأخصائيي المكتبات والمشرفين والمعلمين الذين أسهموا في إعداد الطلاب ودعم مشاركتهم، إلى جانب تكريم والدي الطالبة ميار وفريق العمل والإشراف الذي رافقها خلال مراحل المسابقة، تقديرًا لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز.

ويُعد تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2015، وتنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من أكبر المبادرات القرائية على مستوى العالم، ويستهدف ترسيخ حب القراءة لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي والتعلم الذاتي.

وسجلت الدورة العاشرة رقمًا قياسيًا في أعداد المشاركين، إذ بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، يمثلون 138 ألفًا و426 مدرسة، تحت إشراف 161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات، بزيادة بلغت 24% مقارنة بالدورة التاسعة، في مؤشر على اتساع نطاق المبادرة وحجم المشاركة فيها.