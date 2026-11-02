متحدث تنظيم الاتصالات: توصيات منتدى مصر نُفذت فورا وباقة الـ 150 جنيها أصبحت 100 جيجابايت

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات الإنترنت الثابت بدأت اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر، تنفيذ قرار زيادة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي بواقع 50 جيجابايت إضافية مجانًا، دون أي تغيير في الأسعار.

وأضاف "إبراهيم"، عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، أن الخدمة أصبحت متاحة بالفعل لعملاء جميع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، مشيرًا إلى أن الزيادة تستهدف الباقة الأساسية التي سبق الإعلان عنها في مايو الماضي، بسعر 150 جنيهًا وسعة 50 جيجابايت.

وتابع أن القرار جاء استجابة للمقترحات والآراء التي طُرحت خلال منتدى مصر 2026، والتي طالبت بزيادة سعة الباقة الأساسية بدلًا من الاكتفاء بالسعة المعلنة سابقًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصية على الفور.

وأشار إلى أن الجهاز أجرى حوارًا ومناقشات مع شركات الإنترنت المختلفة للوصول إلى آلية تنفيذ الزيادة، ومضاعفة سعة الباقة الأساسية التي تمثل خيارًا مهمًا لشريحة كبيرة من المستخدمين.