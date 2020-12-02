كراسنودار يلدغ رين بهدف في دوري الأبطال وينتقل للعب بالدوري الأوروبي

ضمن كراسنودار الروسي مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه رين الفرنسي اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبينما حسم فريقا تشيلسي الإنجليزي وأشبيلية الإسباني تأهلهما لدور الـ16 لدوري الأبطال عن تلك المجموعة، في ظل تصدرهما الترتيب برصيد عشر نقاط قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها في إسبانيا، انحصر الصراع بين كراسنودار ورين للحصول على المركز الثالث في ترتيب المجموعة المؤهل لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، ليحسم الفريق الروسي الموقف لصالحه بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطتين على رين، متذيل الترتيب.

ويدين كراسنودار بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماركوس بيرج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71، ليقود الفريق الروسي للحصول على المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام كراسنودار، الذي بقي في ذيل الترتيب.

وفي حال خسارة كراسنودار أمام مضيفه تشيلسي، وفوز رين على ضيفه أشبيلية في الجولة الأخيرة بالمجموعة، سوف يتساوى الفريقان في رصيد أربع نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف بينهما وفقا للائحة المسابقة، التي تصب في تلك الحالة في مصلحة الفريق الروسي، بعدما تعادل 1 / 1 مع نظيره الفرنسي في جولة الذهاب.