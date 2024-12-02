قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، "إن إسرائيل سترد بقوة"، بعد أن نفذ حزب الله ضربة على موقع عسكري إسرائيلي، وجاء ذلك بعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو "عازمون على الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروق حزب الله سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

من جهته، قال وزير الجيش الاسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إطلاق حزب الله النار باتجاه مواقع الجيش سيواجه برد قاس".

وأضاف كاتس قائلا: "وعدنا بالتحرك ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله وهذا بالضبط ما سنفعله".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "إن حزب الله ارتكب خطأ فادحا" بإطلاق النار على إسرائيل ويجب علينا الرد "بضربة قوية"‎.

وأضاف سموتريتش "على حزب الله أن يفهم أن المعادلة قد تغيرت وأن ما كان في الماضي لن يتكرر وعصر الاحتواء قد انتهى".