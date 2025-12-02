أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر قرعة دور المجموعات لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة القادم.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين: "سيحضر الرئيس ترامب يوم الجمعة القرعة في مركز كينيدي".

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيحضر الحفل كضيف شرف أم سيشارك فيه بفعالية.

وثارت تكهنات مؤخرا حول إمكانية حصول ترامب على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسلام المستحدثة، والتي يريد الاتحاد منحها "للأفراد الذين اتخذوا إجراءات استثنائية وغير عادية من أجل السلام، وساهموا من خلالها في توحيد شعوب العالم".

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وستكون كأس العالم، التي تنطلق في يونيو عام 2026، هي النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، الذي انطلق لأول مرة عام 1930، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وهدد ترامب مؤخرا بسحب مباريات من المدن المضيفة إذا لم يكن هناك ضمان أمني، وخص بالذكر سياتل ولوس أنجليس، وعندما سئل عن المدة التي سيستغرقها نقل المنافسات إلى مدينة أخرى، لم يعط رئيس الولايات المتحدة إجابة واضحة.

ودائما ما ادعى ترامب أن الجريمة في العديد من المدن الأمريكية خارجة عن السيطرة، ولا يمكن التحكم فيها إلا بقيادته، وهي ادعاءات لا تدعمها إحصاءات الجريمة.