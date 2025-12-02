محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة المسند إليها إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تلت توقيع عقد التشغيل المشترك بين المحافظة ووزارة النقل ووزارة التنمية المحلية،في إطار المتابعة المستمرة لملف تطوير منظومة النقل الداخلي بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لخطة الشركة استعدادًا لبدء التشغيل الفعلي، حيث وجّه بضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المتفق عليه فيما يتعلق بتجهيز الأسطول، وتوفير مراكز الصيانة، وتطوير الجراجات والورش، ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالمرفقين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في تقديم كل الدعم المطلوب لضمان تشغيل مرفق نقل حضاري ومنظم يليق بأبناء الغربية.

وشدد المحافظ على أن المشروع يمثل إحدى أهم الخطوات لتحسين جودة الخدمات اليومية للمواطنين، خاصة في ظل الحاجة لوسائل نقل آمنة ومنتظمة وذات معايير تشغيل واضحة، لافتًا إلى أن الدولة تضع منظومة النقل في صدارة أولوياتها لما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الحركة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة. ووجّه الجندي الشركة بضرورة الالتزام بتطبيق أحدث الأنظمة التشغيلية والرقابية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية لمراقبة الحركة وخطوط السير، لضمان انتظام الخدمة وتحقيق أعلى درجات الأمان والانضباط.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مسؤولي الشركة حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها، والتي شملت الانتهاء من المرحلة الأولى لمعاينة السيارات، وتجهيز فرق الصيانة والتشغيل، وتحديد خطوط السير ذات الأولوية بمدينة طنطا والمحلة، بالإضافة إلى وضع خطة تشغيلية كاملة تستهدف تحسين الخدمة منذ اليوم الأول لبدء العمل.

وأكد ت الشركة انها ملتزمة التزامًا كاملًا بتنفيذ ما جاء في العقد وفق أعلى معايير التشغيل والجودة، مع توفير تدريب متخصص للعاملين، والاعتماد على أنظمة حديثة لإدارة الأسطول، بما يضمن تقديم خدمة مستقرة وفعّالة للمواطنين طوال ساعات اليوم، مشيرًا إلى أن التعاون مع محافظة الغربية ووزارة النقل يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع النقل الجماعي.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة كل مراحل الإعداد والتشغيل، وأنه سيتم عقد اجتماعات دورية للوقوف على نسب التنفيذ، حفاظًا على مصلحة المواطنين وضمان تشغيل مرفق نقل حضاري يحقق أعلى مستوى من الرضا المجتمعي، مع التأكيد على أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية لمنظومة النقل الداخلي بمحافظة الغربية.