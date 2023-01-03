رئيس جامعة بنها يفتتح معرض جماليات الفنون القبطية والفرعونية

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، معرض جماليات الفنون القبطية والفرعونية والذي نظمه كلية التربية النوعية.



حضر الافتتاح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وجرجس نائباً عن الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا.



واستمع رئيس الجامعة، والحضور إلى شرح تفصيلي من الدكتورة علا طلعت المشرف على المعرض، والدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية حول مقتنيات المعرض التي ضمت العديد من الأعمال الفنية.



وقال "سوسة"، إن المعرض يأتي في إطار احتفالات الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، حيث ضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المتنوعة لبعض الأعمال القبطية والفرعونية.



وأشاد رئيس الجامعة بالأعمال التي تضمنها المعرض، معرباً عن سعادته بأعمال الطلاب المتميزة من الأعمال الفنية وروح الإبداع والابتكار لديهم، وحرص الجامعة على مشاركة الإخوة المسيحيين في أفراحهم وزرع ثقافة روح الانتماء لدى الطلاب كنسيج واحد في وطن واحد.



من جهتها، قالت الدكتورة علا طلعت، إن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض من أعمال طلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بالكلية وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.