انتهت وزارة النقل من تنفيذ عدة مشروعات خلال عام 2022 في مجال السكك الحديدية، مع استمرار وتقدم العمل في العديد من المشروعات، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل.



وقالت وزارة النقل، في تقرير انجازاتها للعام 2022 الذي أصدرته اليوم الإثنين، إنها تقوم بتطوير الوحدات المتحركة بهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب يوميا عام 2014، ليصلوا إلى 1,5 مليون راكب يوميا عام 2024، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنويا عام 2014 إلى 13 مليون طن سنويا بحلول 2024.



وأضافت أنه تم توريد 110 جرار جديد GE من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها، وإعادة تأهيل 59 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، كما تسلمت الوزارة 4 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الأسبانية، وتم بدء تشغيل القطار الأول يوم 24 ديسمبر الماضي.

وتابعت أنه تم توريد 710 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية، والانتهاء من إعادة تأهيل 1244 عربة عادية، وتوريد 131 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم، وجاري تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

وفي مجال تطوير البنية الأساسية، أشارت الوزارة إلى أنه خلال العام 2022 تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 62 مزلقان ليصبح إجمالي ما تم تطويره 624 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها على الشبكة، وتجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 106 كيلو متر من إجمالي 144 كيلو متر مخطط تجديدها، وتم صيانة مسافات سكة بإجمالي أطوال 2945 كيلو متر من إجمالي 3478 مخطط صيانتها.

كما انتهت الوزارة من تطوير 8 محطات على خطوط الشبكة خلال عام 2022 ليصبح إجمالي ما تم تطويره 177 محطة، كذلك تم الإنتهاء من تطوير 56 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى من إجمالي 117 محطة مخطط تطويرها.



وأوضحت الوزارة أنه جاري إنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة على مساحة 57 فدان، وتشمل مكونات المحطة (المبنى الرئيسي للمحطة بمساحة 31 ألف متر مربع وورشة العربات ومبنى خدمات الورش والصيانة بمساحة 28 ألف متر مربع، وورشة الجررات بمساحة 3800 متر مربع، وأرصفة الركاب بطول 4500 متر، وخطوط السكك الحديدية بطول 22 كيلو متر ومباني خدمية بمساحة 1730 متر مربع).



واستطردت الوزارة: تم تنفيذ المرحلة الأولى من تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد بعدد 5 محطات رئيسية وهم (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.



وأكدت الوزارة أنها نفذت عدد من مشروعات تطوير نظم الإشارات لتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والأمان، حيث تم دخول برجين للخدمة على خط "القاهرة – الإسكندرية" بطول 208 كيلو متر، ليصبح عدد الأبراج التي تم دخولها الخدمة 17 برج من إجمالي 19 برج بطول 204,5 كيلو متر سكة مكهربة، كمان دخل برجين الخدمة على خط "بني سويف – أسيوط" بطول 205 كيلو متر، ليصبح عدد الأبراج التي تم دخولها الخدمة 13 برج من إجمالي 15 برج بطول 200 كيلو متر سكة مكهربة.



وتابعت أنه تم دخول 5 أبراج للخدمة على خط "أسيوط – نجع حمادي" بطول 181 كيلو متر، ليصبح عدد الأبراج التي تم دخولها الخدمة 11 برج من إجمالي 17 برج بطول 110 كيلو متر سكة مكهربة، وكذلك دخول 5 أبراج للخدمة على خط "بنها – بورسعيد" بطول 214 كيلو متر، ليصبح عدد الأبراج التي تم دخولها الخدمة 7 برج من إجمالي 21 برج بطول 75 كيلو متر سكة مكهربة، وجاري العمل في 10 أبراج على خط "نجع حمادي – الأقصر" بطول 118 كيلو متر من إجمالي 14 برج.



ونوهت الوزارة إلى الانتهاء خلال عام 2022 من تطوير ورشة نجع حمادي، والمرحلة الأولى من تطوير ورش

(كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز).



وشددت الوزارة على وضع معايير ومنهجية جديدة لإنتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية، من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية.