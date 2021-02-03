مساعد وزير الطيران: تبكير الرحلات الجوية بعد موعد غلق السعودية لحدودها

قال باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران لشؤون الإعلام، إن طائرات مصر للطيران ستعمل حتى موعد غلق المملكة العربية السعودية لحدودها، مشيرًا إلى اتخاذ الشركة إجراءات تبكير للرحلات المحجوزة بعد موعد الغلق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن الشركة مستعدة لإطلاق رحلات آخرى في حالة زيادة الطلب وسماح المملكة العربية باقلاعها، ذاكرًا أنه خلال الغد تقلع 3 رحلات إلى الرياض، ورحلتين إلى كل من الدمام وجدة، وواحدة إلى المدينة المنورة.

وذكر أن آخر رحلة تقلع من مطار القاهرة إلى السعودية في تمام الخامسة حتى تصل قبل الموعد المحدد للغلق وهو التاسعة مساء الغد، مؤكدًا أن حركة الطيران مستمرة للراغبين بالعودة من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من مساء الأربعاء.



