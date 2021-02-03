الإسكان: بدء انتقال الوزرات إلى العاصمة الإدارية تدريجيا في مارس المقبل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة تقوم عليها شركة صينية عالمية قامت بتشيد 50% من الأبراج على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن البرج الأيقوني سيشمل فندقًا من الدور الـ 50 حتى الـ 80، ليكون بذلك ثاني فندق عالمي بالشرق الأوسط، موضحًا أن الشركة القائمة بتنفيذه تعمل لأول مرة في أفريقيا.

ولفت إلى بدء الانتقال التدريجي للحكومة خلال مارس المقبل، مشيرًا إلى التزام العاملين بالعاصمة بالإجراءات الاحترازية والذي ساهم في الحفاظ على معدلات العمل بها.

وأشار إلى استقطاب النهضة التنموية والستثمارات في مصر للشركات العالمية لتنفيذ المشروعات التي تستهدفها الدولة، مضيفًا أن العاصمة الإدارية يعمل بها حاليًا أكثر من 300 شركة.

وأوضح أن تكلفة الحي الحكومي تقرب 45 مليار جنيه، وإجمالي ما تم ضخه من أموال بالعاصمة الإدارية يتراوح من 170مليار إلى 200مليار جنيه، منوهًا أن وزارة الأسكان ضخت بها مبالغ تصل إلى 70 مليار حنيه.

وأكد انتهاء الأعمال بالطرق الرئيسية بالعاصمة بنسبة تصل إلى 90%، متابعًا: «نعمل حاليًا على لاند سكيب الطرق، وهتشوفوا حاجة متعملتش قبل كده في مصر».

وذكر أن طرق الحي الحكومي تم رصفها بالبازالت لتعطي رونقًا للمكان، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات بالتوسع فيها بعد اطلاعه على عينة منها.

