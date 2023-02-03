نجل عمار الشريعي: بفرح لما يتقالي إني نسخة طبق الأصل منه

في حلقة خاصة عن الموسيقار عمار الشريعي، بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته، حلت زوجته الإذاعية ميرفت القفاص ونجلة مراد في أول ظهور إعلامي له، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc.

وخلال الحلقة، انفرد البرنامج بنشر فيديوهات خاصة لم تذع من قبل من حياة عمار الشريعي، من بينها لقطات من حفل زفافه وسبوع نجله، وكذلك لحظة تخرج نجله من إحدى جامعات إسكتلندا.

من جانبه، تحدث مراد الشريعي عن علاقته بوالده، وكيف كان يتعامل في منزله بعيدا عن الأضواء، وسر عشقه للتكنولوجيا وكل ما هو جديد، سواء في عالم الموسيقى أو في الحياة الطبيعية، موضحا أنه كان في عمر 14 عاما حين توفي والده، قائلا: "بس هو كان معايا في مرحلة الطفولة والتأسيس عشان كده فضل مكمل معايا.. لذلك بحس إنه معلم معايا في كل حاجة في حياتي حتى الآن".

تابع: "وأكتر مجاملة بتتقالي وبفرح بيها لما ناس كتير تقولي إني نسخة طبق الأصل من والدي، وشبهه شكلا وحتى صوتي شبهه".

وعن علاقته بألحان والده وموسيقاه، قال مراد الشريعي: "معرفتي بألحان وأغنيات وعالم عمار الشريعي عن قرب كانت بعد الوفاة، مش نتيجة تقصير مني أو منه، بس كنت لسه طفل وهو سايب لي حريتي وعمره ما حاول يقحمني في عالم الموسقى بأي شكل.. وبعد وفاته ركزت في أعماله كلها".

أضاف أنه تأثر بحب والده للتكنولوجيا، لذلك درس هندسة الكمبيوتر في إسكتلندا، ويعمل حاليا في أحد البنوك، موضحا أنه يعمل في تطوير البرامج وفقا للبورصات التي تتعامل مع البنك.