شركة الشرق الأوسط للتنمية تعتزم سداد 150 مليون جنيه لصالح مصر الجديدة لاستلام 865 فدانا

تعتزم شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار السياحى سداد مبلغ ١٥٠ مليون جنيه لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وذلك لاستلام قطعة أرض مساحة ٨٦٥ فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة ستحصل على دفعة استلام الأرض خلال الأسبوع الجارى تفعيلا لاتفاقية المشاركة التى وقعتها فى يناير الماضى لتطوير ٨٦٥ فدانا.

ووقعت شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» فى ٢١ يناير الماضى عقد مشاركة لتطوير مشروع سكنى على مساحة 865 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة، شرقى القاهرة، مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى.

أوضحت الشركة أن حصتها من الإيرادات المتوقعة للمشروع الذى سينفذ على 10 سنوات تبلغ 28% بعائد متوقع 39.7 مليار جنيه، بينما إجمالى إيرادات المشروع لن تقل عن 160 مليار جنيه.

مدينة «هليوبوليس الجديدة»، تقع شرق محافظة القاهرة فى مصر، على مساحة 5885 فدانا، تم تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.

كانت الشركة باعت فى سبتمبر الماضى أرض مشروع «هليو بارك» بمساحة 1695 فدانا، وتقع بين مشروعى «الرحاب» و«مدينتى» التابعين لمجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، لصالح «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى» بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وصافية نحو 12 مليار جنيه سُددت على دفعة واحدة.

وتضم محفظة أراضى مصر الجديدة للإسكان نحو ٣٤٠٠ فدان، بخلاف ٦٥ فدانا بمدينة العبور الجديدة جارٍ استلامها كأرض بديلة عن أرض أخرى كانت مملوكة للشركة.