قدمت المقاومة الفلسطينية، تحية حارة إلى لواء بيسلماخ الإسرائيلي الذي كان دخل منذ يومين لمدينة خان يونس؛ بقتل 3 جنود وإصابة 14 جنديا في استقبال يليق بتاريخ بيسلماخ في قتل وتشريد أهل غزة.

وتستعرض جريدة "الشروق" أشهر جرائم لواء بيسلماخ انتهاءً بخسائره في خان يونس.

- التأسيس

ذكر موقع قوات المشاة الإسرائيلية، أن بيسلماخ تأسس عام 1974 لتلبية النقص في التدريب الذي ظهر في حرب 6 أكتوبر؛ لذلك تختص وحدة بيسلماخ بتدريب قادة قوات المشاة ورقباء فصائل المشاة.

- جرائم في رفح

شارك لواء بيسلماخ في عملية قوس قزح؛ ردا على عملية تفجير ناقلة إسرائيلية في رفح لتقتل القوات نحو 60 فلسطينيا وتدمر 250 بيتا في رفح مع تجريف 70 هكتارا من المزارع، وفقا لـ"هيومان رايتس واتش".

- الحصار

كشف موقع قوات المشاة الإسرائيلية، أن قوات اللواء نفذت عملية الحصار البري لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، إذ تسبب الحصار حينها في منع وصول الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع.

- ترويج أكاذيب الاحتلال

وذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء، أن جيش الاحتلال نشر مقطعا مصورا يزعم أن قوات بيسلماخ أجهزت على 4 من المقاومين الفلسطينيين في شاطئ زيكيم يوم 10 أكتوبر الماضي، بينما نقلت الوكالة عن نشطاء فلسطينيين، إن المقطع يصور مدنيين قتلهم جيش الاحتلال في عملية ترويجية.