 قصة إنسانية في مدفع رمضان.. مسن كاد يفقد وعيه بسبب 100 ألف جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصة إنسانية في مدفع رمضان.. مسن كاد يفقد وعيه بسبب 100 ألف جنيه

برنامج مدفع رمضان
برنامج مدفع رمضان
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 5:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 5:32 ص

كاد رجل مسن أن يفقد وعيه بعدما أهداه الفنان محمد رمضان مبلغ 100 ألف جنيه خلال برنامجه مدفع رمضان المذاع على قناة dmc.

وكان رمضان قد نزل إلى مقهى شعبية في وسط البلد، وسأل الرجل عمن إذا كان يعرف شخصًا يستحق المساعدة فأجاب قائلا: «أنا».

وسأل رمضان، الرجل عما يتمناه فقال: «عاوز ناكل عيش، عاوز أشتغل، عاوز أعمل أي حاجة.. أنا سرّيح بالعربة الكارو».

كما سأل رمضان، الرجل عما سيفعله لو كان معه 50 ألف جنيه فأجاب بأنه سيزوج بها ابنته صاحبة الـ19 سنة.

وأخرج رمضان مبلع 100 ألف جنيه وأهداه إلى الرجل، الذي بكا من شدة فرحه، وكاد يفقد الوعي وسقط أرضًا فبادر رمضان للحاق به.

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