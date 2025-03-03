تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 مارس 2025.

• جاءت الأسعار كالتالي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 73 إلى 75 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

وتراجع سعر سمكة موسى 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.

‏‎وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎وهبط سعر كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 380 جنيها.

‏‎وارتفع سعر السمك بوري 10 جنيهات ليتراوح بين 130 إلى 180 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.



