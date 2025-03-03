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أعداد جريدة الشروق
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3 مارس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 11:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 11:53 ص

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 مارس 2025.

• جاءت الأسعار كالتالي:

 

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 73 إلى 75 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
‏‎وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
وتراجع سعر سمكة موسى 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.
‏‎وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.
‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
‏‎وهبط سعر كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.
‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 380 جنيها.
‏‎وارتفع سعر السمك بوري 10 جنيهات ليتراوح بين 130 إلى 180 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

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