تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 مارس 2025.
• جاءت الأسعار كالتالي:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 73 إلى 75 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
وتراجع سعر سمكة موسى 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.
وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
وهبط سعر كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 380 جنيها.
وارتفع سعر السمك بوري 10 جنيهات ليتراوح بين 130 إلى 180 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.