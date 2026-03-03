 لدواع أمنية.. كندا تغلق سفارتها في الرياض - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 12:20 م القاهرة
لدواع أمنية.. كندا تغلق سفارتها في الرياض

أنقرة / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:48 ص

أعلنت سفارة كندا لدى الرياض إغلاق أبوابها أمام المراجعين في السعودية، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على المنطقة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة، الثلاثاء، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأفادت السفارة في البيان أنه "بسبب الوضع الأمني الراهن، ستكون السفارة الكندية في الرياض مغلقة اليوم".

وأشارت إلى إلغاء جميع المواعيد الوجاهية حتى السادس من مارس الجاري.

ومنذ السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.


