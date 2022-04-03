على طريق الانسحاب الروسي من مناطق قرب كييف، انتشرت الدبابات المحترقة وتناثرت الجثث في منطقة بوتشا التي تقع إلى الشمال من العاصمة الأوكرانية.

وبحسب قناة "الحرة"، انتشرت مقاطع مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للدمار الذي خلفته القوات الروسية، إحداها يظهر فيه تسعة جثث على الأقل، بينهم جثة طفل، في شارع بمنطقة سكنية في بوتشا.

بينما يُظهر مقطع فيديو آخر رجلين يقودان سيارتين في المدينة، ويمرون بالسيارات المحترقة على طريق الانسحاب، حيث يتكدس الحطام والإطارات والحواجز القديمة المضادة للدبابات.

وانسحبت القوات الروسية من بلدة بوتشا، التي يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة شمال غربي كييف، وضواحي أخرى من العاصمة مؤخرا، مخلفة وراءها آثار دمار.

وقد قاتلت القوات الروسية للسيطرة على بوتشا ابتداء من 27 فبراير الماضي بعد ثلاثة أيام من بدء الغزو، وحاصر القصف المستمر السكان في المنازل والملاجئ بدون كهرباء أو غاز، وبعد أسبوع، دمر القتال برج المياه في بوتشا.

وتحدث سكان محليون عن نهب الجنود الروس للمنازل، وانتشرت تقارير عن إطلاق النار على مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الماء، وقالت سيدة إن الجنود الروس هددوها بإطلاق النار عليها إذا حاولت استعادة جثة زوجها.

وأفاد صحفيون على الأرض في بوتشا، أمس السبت، بأنّ جثثًا تناثرت في الشوارع، بواقع 20 جثة على الأقل بملابس مدنية كانت ملقاة في أحد الشوارع واحد، وكانت إحدى الجثث مقيدة اليدين.

ولم تتمكن القوات الأوكرانية من دخول كامل بوتشا إلا قبل يوم أو يومين بعد أن تعذر الوصول إليها لمدة ناهزت شهرا.

ووزع العسكريون الأوكرانيون مساعدات على السكان للمرة الأولى منذ سيطرت الحكومة على المدينة مجددا.

وكانت الحكومة الأوكرانية أفادت، السبت، بأن القوات الروسية تقوم "بانسحاب سريع" من منطقتي كييف وتشرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في شرق البلاد وجنوبها.