الرئيس السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس السيسي - بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت القناة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السيسي على مائدة سحور في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الرئيس كان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جدة حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.