روسيا: اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورج

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بها الأولى في تفجير مقهى سان بطرسبورج، داريا تريبوفا.

وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية على موقع تليجرام: "للاشتباه في تورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورج.. اعتقل موظفو لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب الهيئة التنفيذية، داريا تريبوفا"، وفق وكالة تاس الروسية.

وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 30 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وفتح مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في المدينة تحقيقًا، بناءً على المعلومات المتوفرة.

وسبق أن قال المكتب - في بيان أول: «حالياً، يتم التحقق في جميع ملابسات الحادث من قبل المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي فياتشيسلاف كوفاليف وهو موجود في الموقع لتنسيق إجراءات خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون».