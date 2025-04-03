ورش وعروض فنية ومسابقات للأطفال في احتفالات عيد الفطر بثقافة الإسكندرية

شهد قصر ثقافة الشاطبي، أمس الأربعاء، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ونفذت الفعاليات، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، واستهلت بلقاء بعنوان: "ماذا بعد رمضان" تحدث خلاله الشيخ مصطفى عبدالعليم، من منطقة وعظ الإسكندرية، عن مظاهر الاحتفال بالعيد والقيم المستفادة من شهر رمضان الفضيل.

وأعقب ذلك أمسية شعرية بمشاركة الشاعرة عبير مبارك، والشاعر رامي عويس، تضمنت إلقاء قصائد تنوعت ما بين الفصحى والعامية.

كما تضمنت الاحتفالية، ورشة تصميم لوحات فنية بالألوان الفلوماستر، تنفيذ الفنان محمد شحاتة، مدير القصر، إلى جانب مسابقة ثقافية قدمها الأديب علاء أحمد.

واختتمت بعرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، تضمن مجموعة مميزة من التابلوهات الاستعراضية منها هو وهي، بنات بحري، وأوبريت الليلة الكبيرة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونفذت الفعاليات، ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، ويشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، و3 أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع "سينما الشعب".