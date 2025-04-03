نقاش يعتدي على طليقته بساطور في شارع المحطة بسوهاج

قام نقاش بالاعتداء على طليقته بالضرب في شارع المحطة بسوهاج، وعندما حاول المارة التدخل لفض المشاجرة، استلَّ ساطورًا من بين طيات ملابسه وانهال عليها طعنًا، مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح، وتم نقلها إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغًا من قسم أول سوهاج يفيد بقيام شخص بالاعتداء على سيدة بسلاح أبيض داخل نطاق القسم. وعلى الفور، تم إحالة البلاغ إلى البحث الجنائي، حيث كشفت التحريات أن المدعو "خ. ع." (42 عامًا)، يعمل نقاشًا ومقيمًا بذات العنوان، اعتدى على طليقته "م. ع." (32 عامًا)، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج، مستخدمًا سلاحًا أبيض "ساطور"، مما تسبب في إصابتها بجروح قطعية بالوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى، ولم تكن في حالة تسمح باستجوابها.

تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز السلاح المستخدم، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.