وزير خارجية لبنان يدعو إلى ممارسة أقسى الضغوط لوقف الهجمات الإسرائيلية

أكّد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الخميس ، رفضه العدوان الإسرائيلي المستمر على بلاده واستهدافه المتجدد للعاصمة بيروت.

ووفق بيان للخارجية والمغتربين ، جاء ذلك استقبال الوزير رجّي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الاوروبي ضمّ أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال حيث ، "أجرى معهم جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي".

وجدد رجي " مطالبة الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بـ "ممارسة أقسى الضغوط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام باعلان وقف الاعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وتداول الوزير رجّي مع الوفد الأوروبي "في ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي بدأ لبنان القيام بها"، مجددا "عزم الحكومة اللبنانية على السير بهذه الاصلاحات".

وتطرق اللقاء إلى مسألة النزوح السوري في لبنان، حيث أكد الوزير رجّي "ضرورة إطلاق مسار عودتهم السريعة إلى سوريا وتهيئة الأرضية لهذه العودة"، متمنياً على الاتحاد الأوروبي" إعادة النظر في مقاربته لهذه القضية بعد المتغيّرات الكبيرة التي حصلت في سوريا".

كما جرى التداول في " سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدفع قدماً بالعلاقات الثنائية"، وأكد الوزير رجّي "تعاون لبنان مع الاتحاد لتطوير الميثاق الجديد للمتوسط الذي يهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المفوضية الأوروبية ودول جنوب المتوسط وشرقه".