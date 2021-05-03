 بالفيديو.. تصوير مشهد خيالي لأدق تفاصيل أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. تصوير مشهد خيالي لأدق تفاصيل أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة


نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:01 ص

قام خبير تصوير أمريكي بإنتاج مقطع فيديو استطاع من خلاله إظهار تفاصيل أكبر مركز تسوق في مدينة مينيابوليس الأمريكية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

 

واستعان الخبير الأمريكي كريستينسن، بطائرة مسيرة سريعة، استطاع من خلالها المناورة في مختلف زوايا وأماكن المركز التجاري.

 

وقد أظهر المقطع ما يحتويه مركز التسوق الضخم من أقسام، وأبرزها مدينة ملاه كبيرة، بالإضافة إلى محلات تجارية مختلفة ومطاعم.

 

وعمل الخبير الأمريكي على إظهار أدق التفاصيل وكيفية عملها في المركز، حيث يشعر المشاهد أنها دعاية تم إنتاجها خصيصا لهذا المركز من خلال الاستعانة ببرامج الكومبيوتر المختلفة.

 


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