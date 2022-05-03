سفير مصر في بروكسل يجري اتصالات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية

أجرى سفير جمهورية مصر العربية ببروكسل الدكتور بدر عبد العاطي، مجموعة من الاتصالات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شملت تلك اللقاءات كلا من رئيسة مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين النائبة Iratxe Garcia Perez، والتي تعد ثاني أكبر المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الخدمات الرقمية في البرلمان الأوروبي النائب Adam Bielan، وكذا رئيس برلمان إقليم والونيا (الناطقة بالفرنسية) في بلجيكا Rudy Demotte، فضلا عن مدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة Joseph Vella.

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وبخاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي، وقام بإلقاء الضوء على الدور الإقليمي البناء الذي تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

كما استعرض عبد العاطي عملية التحديث الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان، ملقيًا الضوء على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق حوار وطني مع القوى السياسية كافة دون استثناء أو تمييز.

وتناول عبدالعاطي مع النائب الأوروبي نائب رئيس مجموعة المحافظين والإصلاحيين ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الخدمات الرقمية، جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الحملات الإعلامية المضللة وما يتم بثه من رسائل تحض على العنف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على معاناة الدولة المصرية من تلك الحملات الإعلامية المضللة التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن مكافحة الحملات الإعلامية المضللة والمعلومات المغلوطة التي يتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك خطاب الكراهية.

هذا، والتقى السفير المصري برئيس برلمان إقليم والونيا (الناطق بالفرنسية) وبروكسل، حيث عكس اللقاء ما يوليه الجانب البلجيكي من اهتمام كبير للتعاون مع مصر في مختلف المجالات على الصعيد الفيدرالي والوطني، واستعرض عبد العاطي مصادر القوى الناعمة التي تمتلكها مصر، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وبلجيكا، وتعزيز التعاون الأكاديمي بما يتيح تعزيز التواصل بين الشعبين، فضلا عن التعاون البرلماني.

واستعرض عبد العاطي الاكتشافات الأثرية الجديدة بمصر وقرب الانتهاء من المتحف المصري الكبير، وأكد على أهمية التعاون بين المتاحف البلجيكية ونظيرتها المصرية ولاسيما في ظل الشغف البلجيكي بالحضارة المصرية.

وخلال اللقاء مع مدير مكتب مفوضة الاتحاد الاوروبي للمساواة، استعرض السفير المصري النجاحات المتعددة التي حققتها مصر على صعيد تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية للمساواة في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة.