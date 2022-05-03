تقرير: جونسون يعتزم الإشادة بمقاومة الأوكرانيين في كلمة عن بعد أمام برلمان كييف

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د ب أ

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإشادة بمقاومة الأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي عندما يلقي خطابا "عن بعد" أمام برلمان اوكرانيا.

وسيحدد رئيس الوزراء في خطاب أمام البرلمان عبر الفيديو اليوم الثلاثاء تفاصيل حزمة جديدة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من الدعم العسكري للحكومة في كييف، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الحكومة البريطانية من مقرها في داونينج ستريت إن تلك الحزمة ستشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار ومعدات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وآلاف أجهزة الرؤية الليلية مع استمرار الهجوم الروسي في منطقة دونباس.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة جونسون غير المعلنة إلى العاصمة الأوكرانية الشهر الماضي، إظهارا للدعم والتضامن مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.