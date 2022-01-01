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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 3 يوليو إلى 20 يوليو الجاري؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

وأوضحت الهيئة -في بيان صحفي اليوم الأحد- أنها وجهت بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات؛ لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وشددت على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش، بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

وعن الخطوط التي تم إضافتها فقد جاء بيانها كالآتي:

- أولا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3 - 20 يوليو كالتالي: (قطار 1940 ثالثة مكيفة (القاهرة/ أسوان) يعمل في الفترة من 3 - 18 يوليو، حيث يقوم الساعة 22.50 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 11.55.

قطار 1941 ثالثة مكيفة (أسوان/ القاهرة) يعمل في الفترة من 4 - 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 20.00 من محطة أسوان يصل إلى محطة القاهرة الساعة 08.05.

قطار 1938 ثالثة مكيفة (القاهرة/ أسوان) يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتى ليلة 18/19-7، حيث يقوم الساعة 00.45 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 13.35.

قطار 1939 ثالثة مكيفة (أسوان/ القاهرة) يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتى ليلة 19/20-7، حيث يقوم الساعة 00.50 من محطة أسوان يصل إلى محطة القاهرة الساعة 15.00.

قطار 1936 ثالثة مكيفة (القاهرة/ أسوان) يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 8.55.

قطار 1937 ثالثة مكيفة (أسوان/ القاهرة) يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل إلى القاهرة الساعة 10.30.

قطار 1934 ثالثة مكيفة (الإسكندرية/ أسوان) يعمل يوم 6 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل إلى أسوان الساعة 8.55.

قطار 1935 ثالثة مكيفة (أسوان/ الإسكندرية) يعمل يوم 14 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل إلى الإسكندرية الساعة 13.20.

- ثانيا: تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3 - 19 يوليو كالتالي:

قطار 2202 (القاهرة/ أسوان) يعمل في الفترة من 3 - 18 يوليو، حيث يقوم الساعة 17.00 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 05.15.

وقطار 2203 (أسوان/ القاهرة) يعمل في الفترة من 4 - 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 19.35 من محطة أسوان يصل إلى محطة القاهرة الساعة 07.55.

وقطار 2204 (القاهرة/ أسوان) يعمل في الفترة من 3 - 18 يوليو، حيث يقوم الساعة 10.20 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 23.05.

وقطار 2205 (أسوان/ القاهرة) يعمل في الفترة من 4 - 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 10.00 من محطة أسوان يصل إلى محطة القاهرة الساعة 22.40.

- ثالثا: تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش كالتالي:

قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي (القاهرة/ أسوان) يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 18.10 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 07.20.

وقطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي (أسوان/ القاهرة) يعمل يوم 16 يوليو، حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل إلى محطة القاهرة الساعة 06.50.

قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة (الإسكندرية/ أسوان) يعمل يوم 7 يوليو، حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل إلى أسوان الساعة 10.05.

وقطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة (أسوان/ الإسكندرية) يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل إلى الإسكندرية الساعة 10.50.

وقطار 2028 تحيا مصر لنادي أبو الريش (الإسكندرية/ أسوان) يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل إلى أسوان الساعة 04.45.

وقطار 2029 تحيا مصر لنادي أبو الريش (أسوان/ الإسكندرية) يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة أسوان يصل إلى الإسكندرية الساعة 07.10.

وقطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبة (القاهرة/ أسوان) يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل إلى أسوان الساعة 07.40.

وقطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبة (أسوان/ القاهرة) يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل إلى القاهرة الساعة 07.25.

وقطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبة (الإسكندرية/ أسوان) يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل إلى أسوان الساعة 10.20.

وقطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبة (أسوان/ الإسكندرية) يعمل يوم 16 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل إلى الإسكندرية الساعة 14.35.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن تشغيل قطارات إضافية أخرى في حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاد مقاعد القطارات المجدولة والإضافية الشغالة، مؤكدة أنها لا تتوان في بذل أقصي جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.