رئيس إنبي يكشف حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك برباعي الفريق

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، إن ناديه لم يتلق عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم أي من لاعبي الفريق البترولي، خلال الصيف الجاري.
وأضاف أيمن الشريعي خلال تصريحات تليفزيونية: «ما يتردد حول تلقي النادي عروضا غير صحيح، لم نتلق أي عرض لضم جون ايبوكا أو محمود جاد أو مصطفى شلبي أو مصطفى شكشك».
وتابع: «فييرا مدير فني محترف ويجيد التعامل مع اللاعبين، وهذا دور هام في المرحلة الحالية».
واستمر: «محمود جاد نجم كبير في إنبي ودائما ما نبحث عن تحقيق مصلحة النادي واللاعب، والتفاوض مع ويجان الإنجليزي لضم اللاعب، لايتعدى المناقشات والاستفسارات فقط».