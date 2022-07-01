 رئيس إنبي يكشف حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك برباعي الفريق - بوابة الشروق
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رئيس إنبي يكشف حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك برباعي الفريق

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:56 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:56 ص

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، إن ناديه لم يتلق عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم أي من لاعبي الفريق البترولي، خلال الصيف الجاري.

وأضاف أيمن الشريعي خلال تصريحات تليفزيونية: «ما يتردد حول تلقي النادي عروضا غير صحيح، لم نتلق أي عرض لضم جون ايبوكا أو محمود جاد أو مصطفى شلبي أو مصطفى شكشك».

وتابع: «فييرا مدير فني محترف ويجيد التعامل مع اللاعبين، وهذا دور هام في المرحلة الحالية».

واستمر: «محمود جاد نجم كبير في إنبي ودائما ما نبحث عن تحقيق مصلحة النادي واللاعب، والتفاوض مع ويجان الإنجليزي لضم اللاعب، لايتعدى المناقشات والاستفسارات فقط».


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