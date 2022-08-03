ضبط 23 كيلو جمبري غير صالحة في حملة على المطاعم ومحال بمطروح

قامت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، بمحافظة مطروح، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين، والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين و المرافق، بحملة على المطاعم والمحلات التجارية؛ للتأكد من سلامة المعروض.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين مخالفات عدم النظافة، وعدم استكمال الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتوجيه 5 إنذارات سلامة وصحة مهنية، كما تم ضبط وتحريز 23 كيلو جمبري وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه يجري تكثيف أعمال التفتيش على المطاعم والمحلات التجارية بالمحافظة؛ للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية بها، حفاظاً على صحة المواطنين وزائري المحافظ.