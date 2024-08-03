وزير الدفاع الأمريكي يلغي اتفاق إقرار بالذنب مع 3 متهمين في أحداث 11 سبتمبر

ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتفاق إقرار بالذنب مع المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد واثنين من شركائه.

جاء ذلك بعد أن كف أوستن يد المسئولة العسكرية التي سهلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنب المتهم عقوبة الإعدام، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقال أوستن في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج جغوانتانامو: «لقد قررت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم، فإن المسؤولية عن مثل هكذا قرار يجب أن تقع على عاتقي».

وأضاف: «أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتموها في 31 يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه». وأطرافها هم المتهمون الثلاثة: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.