كاف: منتخبا مصر والمغرب يصنعان التاريخ في أولمبياد باريس

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على التأهل التاريخي لمنتخبي مصر والمغرب للدور نصف النهائي في أولمبياد باريس 2024.

نشر الحساب الرسمي لـ«كاف» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة تجمع منتخبي مصر والمغرب، معلقا عليها:" صانعا التاريخ.. سيكون هناك منتخبين إفريقيين في نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد باريس للمرة الأولى على الإطلاق".

ونجح منتخب مصر في التأهل للدور نصف النهائي في أولمبياد باريس 2024، بعد التغلب على باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتتأهل مصر لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 60 عاما، لتضرب موعدا مع فرنسا في نصف النهائي.

بينما اقتنص منتخب المغرب بطاقة التأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اكتسح أمريكا برباعية دون رد، ليلاقي أسود الأطلس إسبانيا في نصف نهائي الأولمبياد.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒. 🇪🇬🇲🇦



There will be 2 African teams in the Men's Olympics semi-finals for the first time ever! 🤩 #Paris2024 pic.twitter.com/GOoQt9Kng8