أعرب محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن تخوفه من إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة الخامسة مساءً، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ويواجه المقاولون العرب، فريق زد في الخامسة مساء السبت المقبل، وذلك في الأسبوع الأول من الدوري.

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية "أنا متخوف من خوض المباريات في الخامسة مساءً تحت أشعة الشمس الحارقة، وكان من الممكن تأخير انطلاق المباريات إلى السادسة مساءً على الأقل خلال الأسابيع الأولى من الدوري حفاظًا على صحة اللاعبين."

وفيما يتعلق بنظام الهبوط الجديد، أبدى عادل تحفظه، موضحًا: "لست ضد فكرة الهبوط، ولكن أرى أن هبوط 4 أندية من أصل 14 فريقًا رقم كبير جدًا. أقول هذا الكلام قبل بداية الدوري، والأيام ستثبت وجهة نظري."

وطالب المسؤول في نادي المقاولون بإعادة النظر في هذا النظام، قائلاً: "يجب دراسة الأمر من جديد بشكل جدي، لأن هناك أندية كبيرة ستعترض لاحقًا إذا استمر هذا النظام، ويجب أن نجد حلاً منطقياً يخدم مصلحة الكرة المصرية."

يُذكر أن المقاولون العرب عاد مؤخرًا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد، تحت قيادة المدير الفني محمد مكي، وتأهل الفريق من دوري المحترفين إلى جانب وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية.