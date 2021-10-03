وزارة الزراعة تدعم مزارعي جنوب سيناء بشتلات خضروات

استقبل الدكتور محمد خليل وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، وفد من الإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، لاستلام عدد كبير من شتلات الخضروات المختلفة، والتي تقدمها وزارة الزراعة دعمًا لمزارعي جنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد خليل، وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الأحد، إن الوزارة حريصة على دعم المزارعين بجنوب سيناء بشتلات الخضروات بمختلف أنواعها مجانًا بهدف نشر التقنيات الزراعية الحديثة خاصة لدى مزارعي الصوب.

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوزيع هذه الشتلات على المزارعين من أصحاب الصوب الزراعية الذين حصلوا عليها بدعم من المحافظة، من أجل توفير فرص عمل، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الخضروات.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمشرف على الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لحرصهم على دعم مزارعي جنوب سيناء، وإمدادهم بأفضل أنواع الشتلات التي تعطي إنتاجية عالية بأقل التكاليف.