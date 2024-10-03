شولتس يدعو إلى تعيين المزيد من الألمان الشرقيين في المناصب القيادية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى تعيين المزيد من الألمان الشرقيين في المناصب القيادية في البلاد.

وخلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا، قال شولتس اليوم الخميس إن نسبة الألمان الشرقيين في المناصب القيادية "يمكن زيادتها بشكل منهجي في كل مكان إذا توفرت النية الحسنة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة الفيدرالية تقدم مثالاً جيدًا في هذا المجال فيما يتعلق بالإدارة الفيدرالية.

وأشار شولتس إلى أن هناك " مؤسسات ومنظمات وقطاعات أخرى يمكنها، ويجب عليها أن تضطلع بمسؤوليتها في هذا الشأن - وذلك من منطلق المصلحة الذاتية المفهومة بشكل جيد".