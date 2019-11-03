بايرن يلغي حصته التدريبية المفتوحة عقب كبوة فرانكفورت

قرر نادي بايرن ميونخ الغاء حصته التدريبية المفتوحة غدا الأحد في أعقاب الهزيمة الكاسحة 1 /5 على ملعب إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وتراجع بايرن للمركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليجا بفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، مما يزيد الضغوط على المدرب نيكو كوفاتش.

وأكد كوفاتش أن طرد مدافع الفريق جيروم بواتينج كان عاملًا حاسمًا في الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام إنتراخت فرانكفورت.

وكان بايرن أكمل المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد مدافعه جيروم بواتينج في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وقال كوفاتش في تصريحات عقب المباراة: " البطاقة الحمراء كانت عامل الحسم، لكن هذا لا يمكن أن يحدث ، لا يمكننا أن نخسر بتلك الطريقة".

وبسؤاله عن مستقبله، قال مدرب إنتراخت فرانكفورت السابق: "لا أعلم، كيف من المفترض أن أعلم ذلك بعد المباراة مباشرة؟".

وقال مانويل نوير حارس مرمى الفريق وقائده: "الأيام المقبلة ستكون مضطربة للغاية، لدينا الكثير للقيام به والتفكير فيه".

وغادر اولي هونيس رئيس بايرن وكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميدزيتش مدير الكرة ملعب المباراة دون الادلاء بأي تصريح بشأن الهزيمة القاسية.