أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، صباح اليوم الخميس، عن مغادرة 6 سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير، وذلك بحسب ما أوردته وكالة «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.



وجاء في بيان الدفاع الروسية: «بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكننا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022».