براجا يفوز على أروكا في الدوري البرتغالي

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فاز فريق سبورتنج براجا على مضيفه أروكا 2/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي.

وتقدم براجا في الدقيقة 16 عن طريق جيفري بروما، وأضاف أمين الوزاني الهدف الثاني، في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل مولاي سيد الهدف الوحيد لأروكا.

ورفع براجا رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أروكا عند 7 نقاط، في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز فيتوريا جيماريش على موريرنسي 1/0.

وسجل نيلسون أوليفيرا الهدف الوحيد لفيتوريا جيماريش، في الدقيقة 64.

ورفع جيماريش رصيده إلى 18 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد موريرنسي عند 14 نقطة، في المركز الثامن.