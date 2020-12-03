قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة قررت مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية حتى نهاية ديسمبر؛ تماشيًا مع خطوات الحكومة في التعامل مع طلبات المواطنين لتقنين الأوضاع.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة تلقت ما يتجاوز 930 ألف طلب للتحول لعدد 2.2 مليون وحدة عقارية، منوهًا أن غير المتقدم سيطبق بحقه القانون.

وأشار إلى أن الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية يعرض المواطن لمحضر سرقة تيار كهربائي، متابعًا: «يتم تحويل المحضر إلى النيابة والعقوبة قد تصل إلى حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه».

ونوه متحدث الكهرباء إلى أن القانون يفرض غرامات كبيرة على المخالفين أعلى من الاستهلاك الحقيقي، معددًا مزايا العداد الكودي: «حساب الاستهلاك بدقة، ولا يكون عرضة لسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن تأمين التغذية الكهربائية للمكان».

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرة الرابعة مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية حتى نهاية ديسمبر بدلاً من 30 نوفمبر الماضي.

والمد الجديد هو الرابع من نوعه من وزارة الكهرباء، للمهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقى الطلبات، في ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.