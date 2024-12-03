بريطانيا تموّل أوتشا وأونروا لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

أعلنت وزيرة التنمية البريطانية، أنيليز دودز، عن عزم الحكومة البريطانية زيادة المساعدات لقطاع غزة بمقدار 19 مليون جنيه إسترليني (حوالي 22.8 مليون يورو)، نظراً لما وصفته بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزيرة في بيان نشر على هامش اجتماع القاهرة لدعم غزة أمس: "سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى في فصل الشتاء."

وشددت على ضرورة "تحرك إسرائيل فوراً لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق،" في وقت تتهم فيه منظمات إنسانية دولية السلطات الإسرائيلية بمنع دخول شاحنات المساعدات بأعداد كافية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

يُذكر أن وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن توقف استخدام معبر كرم أبو سالم لعبور المساعدات، بسبب عمليات السرقة والنهب التي قامت بها مجموعات مسلحة مجهولة، ما أثار مخاوف أمنية.

وينقسم التمويل البريطاني الجديد إلى 12 مليون جنيه إسترليني لصالح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأغذية العالمي، و7 ملايين جنيه إسترليني لدعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وخصصت المملكة المتحدة هذا العام 99 مليون جنيه إسترليني (120 مليون يورو) للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما ذكرت الحكومة البريطانية. وبعد انتهاء اجتماع القاهرة، من المقرر أن تزور وزيرة التنمية الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".