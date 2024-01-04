 مصطفى كامل لجمهور حفل «كاسيت 90»: يارب نعرف نبسطكم - بوابة الشروق
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مصطفى كامل لجمهور حفل «كاسيت 90»: يارب نعرف نبسطكم

محمد عباس
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 10:01 م

عبر الفنان مصطفى كامل عن سعادته بالتواجد مع جمهوره في السعودية، خاصة مع بداية العام الجديد، متمنيا لهم عاما سعيدا.

ووعد مصطفى جمهور حفل «كاسيت 90»، بليلة مميزة ولا تنسى، معلقا: «يارب نعرف نبسطكم.. عايزين نغني حاجات كتير بس سمحونا البرنامج مزدحم»، وتابع فقرته بغناء «والنعمة دي».

وافتتح الفنان مصطفى كامل، حفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنيته الشهيرة «أبوسك حبيبي»، من كلماته وألحانه.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».


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