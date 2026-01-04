أفادت صحيفة نيويورك تايمز بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في غارات جوية شنتها الولايات المتحدة، جرى خلالها احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وتحدثت الصحيفة، استنادا إلى مسؤول فنزويلي رفيع المستوى لم تسمه، السبت، عن الأضرار المدنية والعسكرية للهجمات الأمريكية التي استهدفت العاصمة كراكاس وعددا من المناطق الاستراتيجية.

وبحسب المصدر، فإن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على كراكاس ومناطق استراتيجية أخرى، واحتجز خلالها مادورو وزوجته فلوريس، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، بينهم عسكريون ومدنيون.

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى خارج البلاد.

توقعت وسائل إعلام أمريكية احتجاز الرئيس الفنزويلي وزوجته في مركز الاحتجاز الفيدرالي بمنطقة بروكلين التابعة لولاية نيويورك.