وزير تركي: اتفاق جديد مع أذربيجان لتوريد 33 مليار متر مكعب من الغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، التوصل إلى اتفاق جديد مع أذربيجان لتوريد 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2029 ولمدة 15 عاما.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في "قناة 7" التلفزيونية المحلية، الأحد، قال بيرقدار إن تركيا توصلت قبل يومين إلى اتفاق جديد مع أذربيجان لتوريد 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص على توريد 33 مليار متر مكعب لتركيا اعتبار من 2029 وعلى مدى 15 عامًا، بواقع 2.25 مليار متر مكعب في كل عام، من حقل أبشيرون في أذربيجان.

وأوضح أن المفاوضات النهائية بشأن الاتفاق استكملت يوم الجمعة الماضي، وأن التوقيع عليه بشكل رسمي سيتم قريبا جدا.

وتابع: "سيكون هناك إنتاج سنوي قدره 2.25 مليار متر مكعب من حقل أبشيرون، وسنأخذه على مدى 15 عاما حتى أربعينيات هذا القرن".

وأردف: "وجدنا غازا بسعر مناسب، وبدأنا في جلبه إلى بلدنا بعقود طويلة الأجل. وهذا الغاز سيصل عبر خط أنابيب، من أذربيجان، من بحر قزوين".

- فنزويلا

وحول الأحداث الجارية في فنزويلا، توقع بيرقدار ألا يكون لها تأثير سلبي كبير على أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي.

ولفت في هذا الصدد إلى أن حجم الإنتاج في فنزويلا حاليا أقل من 1 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأضاف أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويمكنها إنتاج ما يعادل 5 في المئة من الطلب العالمي اليومي على النفط.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

- الصومال

وفيما يخص أعمال الحفر التي ستنفذها سفينة "تشاجري بي" التركية في السواحل الصومالية، قال بيرقدار: "نحن متفائلون بشأن الحقل في الصومال".

وأضاف: "عمق المياه يقارب 3.5 كيلومترات، أي أن النزول إلى قاع البحر يتطلب 3.5 كيلومترات".

وتابع: "بعد الوصول إلى القاع، هناك عمق إضافي يبلغ 3.5 كيلومترات أخرى. سنقوم بحفر يصل إلى 7 كيلومترات".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط للشروع بعمليات للتنقيب في الصومال عام 2026 عبر سفينة "تشاغري بي"، ما سينعكس على رفاه الشعب الصومالي بشكل كبير.

- محطة "آق قويو"

من جهة أخرى، قال بيرقدار إن تركيا تهدف إلى بدء إنتاج الكهرباء خلال العام الجاري في محطة "آق قويو" للطافة النووية جنوبي البلاد.

وأكد أن المفاوضات مستمرة لتحديد الدولة التي ستتعاون معها تركيا بشأن بناء محطتين جديدتين للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا (شمال غرب).

ودشنت تركيا أولى مراحل "أق قويو" في أبريل 2023، وهي أول محطة للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.

وتتواصل أعمال البناء داخل المحطة في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا بالعام 2010 على أن يتم تشغيل كامل وحداتها في عام 2028.