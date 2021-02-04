أشاد المهندس خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، بحجم الإنجازات التي تمت في مشروع العاصمة الإدارية.

وقال الحسيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن حجم تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وصل إلى 70%، موضحًا أن هذه المرحلة تشمل الحي الحكومي والمدينة الرياضية والحي السكني والمدينة الثقافية، بالإضافة إلى البرلمان وأرض المعارض.

وأشار إلى إنجاز أكثر من 93% من الحي الحكومي؛ استعدادًا لاستقبال موظفي الوزارات والهيئات المختلفة خلال الأشهر المقبلة.

ولفت إلى الانتهاء من تنفيذ المدينة الرياضية بالكامل، و93% من المدينة الثقافية، و40% من منطقة الأبراج، و70% من الأحياء السكنية، والبدء في بيع بعض الوحدات.